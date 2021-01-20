Вже в січні зарплати співробітників бюджетних установ в Україні підвищаться на 20%

Як стало відомо Politeka.net, Кабінет Міністрів затвердив нову тарифну сітку і вже виділив додаткові кошти. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів подробиці під час засідання, яке відбулося 20 січня.

"Зарплати вчителів зростуть на 20% вже цього місяця. Як тільки Уряд затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ", - підкреслив глава Кабміну. - "Уряд виділив цього року на зарплати вчителям майже 100 млрд грн. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховане і забезпечене відповідними фінансами".

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет на засіданні зазначив, що з 1 січня зарплату педагогам будуть нараховувати вже з урахуванням надбавки в 20%. Так посадовий оклад вчителя без категорії, який працює в закладі середньої освіти, складе 4859 гривень (на 809 гривень більше, ніж у вересні минулого року). У викладачів вищої категорії оклад підвищиться на 1076 гривень і складе 6461 гривню. При цьому всі надбавки, доплати та інші додаткові виплати збережуться.

Денис Шмигаль додав, що зарплати медиків у січні теж зростуть, вони отримають надбавку в 30%. Найближчим часом українців чекають індексація пенсій, підвищення виплат дітям-сиротам, жертвам Чорнобильської катастрофи та людям з інвалідністю.

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