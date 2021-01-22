Нові гроші ввів в ужиток Національний банк 21 січня

У НБУ вирішили вшанувати українську поетесу, перекладачку, драматурга, літературного критика та громадського діяча – Лесю Українку (справжнє ім'я Лариса Косач). Саме до 150-річчя з дня її народження і випустили нові гроші, повідомляє прес-служба НБУ.

Так, НБУ ввів в обіг монету номіналом в 20 гривень, яка доповнила серію "Духовні скарби України". Вона виконана зі срібла тиражем 2500 штук. Вага дорогоцінного металу в монеті-62.2 г срібла.

На аверсі монети розміщено: напис Україна, малий Державний Герб України; та композиція, що символізує яскравий, емоційний, багатий світ поезії Лесі Українки: ліворуч на дзеркальному тлі-стилізовані під свічки образи чоловіка та жінки; праворуч - ключ журавлів, над яким номінал та рік карбування монети 2021.

На реверсі монети на тлі стилізованих гілок з листям зображений портрет Лесі Українки та роки її життя 1871-1913.

Також в Україні 21 січня з'явилися унікальні срібні банкноти номіналом у 200 гривень.

Сувенірну банкноту відлили зі срібла 999,9 проби, вага дорогоцінного металу в кожній з них становить не менше 124,4 г.

Нова банкнота за своїм оформленням відповідатиме паперовій купюрі номіналом 200 гривень, де зображена Леся Українка, а на звороті - Луцький замок.

Більш того, творці сувеніра відтворили і нову версію захисної голограми, яку передасть на сріблі Золота Лілія.

Таких банкнот випустили всього 300 штук, а придбати їх можна, беручи участь в електронному аукціоні.

Нововведення від НБУ активно коментують в мережі.

"Як же це дістало! П'ять Грушевських, п'ять Лесь, два Сухомлинські!! І так далі!! Може ви прийдете в клуб колекціонерів хоч раз за 25 років і підслухаєте що люди про вас говорять!!! Це - дно!!! До речі, всі чекали сто гривень Шевченка з підписом Шевченка. Але не доля!", "На мою скромну думку, НБУ повинен поширювати нумізматику серед населення. Підростають діти, змінюються покоління, а нумізматична продукція України як була доступна в основному на сторонніх аукціонах, так і лишається. Чому не запозичити досвід інших країн? Чому не чеканяться ювілейні монети? 10 гривень є, але ж формат зовсім інший і серед ходячки знайти нереально", "випустити монету це ж легше, ніж економіку підняти", - пишуть в мережі.

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