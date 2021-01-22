Українцям розповіли, як у 2021 році вони платитимуть за свою нерухомість

Заплатити доведеться тим, у кого є "зайві" метри, пише Обозреватель.

Згідно із законодавством, зайвою вважається площа будинку від 120 квадратів і квартири – від 60 квадратних метрів.

У 2021 році податок понад 5 тисяч гривень доведеться заплатити власникам квартир площею понад 130 квадратів. Платіжки українцям приходитимуть за минулий рік до 1 липня.

З того моменту, як людина отримує квитанцію, йому дають 60 днів для оплати податку, і його сума, в першу чергу, залежить від населеного пункту. Більш того, у місцевої влади є право зменшувати суму ставки, але її розмір не повинен перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати (70,8 грн).

Але у влади є право і підвищувати норму "зайвої" квадратури: наприклад, брати податки за квартири площею, яка перевищує не 60, а 70 квадратів.

Якщо минулого року за квартиру 80 квадратів ("зайвих" 20 кв.м) потрібно було заплатити 1250 грн, то в поточному ж за аналогічну квартиру доведеться віддати вже 1416 грн.

Раніше ми розповідали, що українці скоро будуть по-новому платити податок на нерухомість.

Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.

При цьому, якщо нерухомість здається в оренду, власник буде змушений оплачать податок на кожен метр.

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