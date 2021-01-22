Українцям пояснили, хто може розраховувати на субсидії на оплату комуналки в 2021 році
Як відомо, після Нового року змінилися правила надання населенню пільг на оплату ЖКГ, передає Сьогодні.
Тому деякі категорії українців у 2021 році ризикують залишитися без субсидій.
В першу чергу, субсидія не призначається, якщо площа житла перевищує 120 квадратів (квартира) або 230 кв.м в індивідуальному будинку.
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Без пільг залишаться власники автомобілів, яка була випущена менше 5 років тому.
Також субсидії не покладені наступним категоріям українців:
- Якщо хтось із сім'ї попередні шість місяців не отримував ніяких доходів або отримував доходи менше "мінімалки", і при цьому не платив ЄСВ;
- Якщо будь-хто з членів домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за соцдопомогою купував земельну ділянку, квартиру або будинок, автомобіль, а також будь-які товари або послуги (крім медичних та освітніх) на суму понад 50 тис.грн.
- Якщо у домогосподарства на три місяці прострочена оплата за комуналку більш ніж на 340 гривень.
- Тим, хто не повернув на вимогу органу соцзахисту переплату за попередніми пільгами на ЖКГ.
- Тим, хто має заборгованість по аліментах понад три місяці (виняток - алко - або наркозалежні або ув'язнені).
Більш того, в субсидії можуть відмовити за рішенням комісії, яка може навідатися до потенційного пільговика додому і оцінити, чи дійсно він потребує пільг від держави.
Зазначимо, що з 1 січня 2021 року в Україні почали діяти нововведення, пов'язані з субсидіями. Тепер всі звернення для отримання будь-яких субсидій, пільг та інших видів соціальної допомоги українці повинні подавати через «фронт-офіси» територіальної громади, які надалі передають їх до органів райдержадміністрацій.
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