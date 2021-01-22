Українцям пояснили, хто може розраховувати на субсидії на оплату комуналки в 2021 році

Як відомо, після Нового року змінилися правила надання населенню пільг на оплату ЖКГ, передає Сьогодні.

Тому деякі категорії українців у 2021 році ризикують залишитися без субсидій.

В першу чергу, субсидія не призначається, якщо площа житла перевищує 120 квадратів (квартира) або 230 кв.м в індивідуальному будинку.

Без пільг залишаться власники автомобілів, яка була випущена менше 5 років тому.

Також субсидії не покладені наступним категоріям українців:

Якщо хтось із сім'ї попередні шість місяців не отримував ніяких доходів або отримував доходи менше "мінімалки", і при цьому не платив ЄСВ;

Якщо будь-хто з членів домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за соцдопомогою купував земельну ділянку, квартиру або будинок, автомобіль, а також будь-які товари або послуги (крім медичних та освітніх) на суму понад 50 тис.грн.

Якщо у домогосподарства на три місяці прострочена оплата за комуналку більш ніж на 340 гривень.

Тим, хто не повернув на вимогу органу соцзахисту переплату за попередніми пільгами на ЖКГ.

Тим, хто має заборгованість по аліментах понад три місяці (виняток - алко - або наркозалежні або ув'язнені).

Більш того, в субсидії можуть відмовити за рішенням комісії, яка може навідатися до потенційного пільговика додому і оцінити, чи дійсно він потребує пільг від держави.

Зазначимо, що з 1 січня 2021 року в Україні почали діяти нововведення, пов'язані з субсидіями. Тепер всі звернення для отримання будь-яких субсидій, пільг та інших видів соціальної допомоги українці повинні подавати через «фронт-офіси» територіальної громади, які надалі передають їх до органів райдержадміністрацій.

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