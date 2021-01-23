Українцям можна буде платити менше

Сума в платіжках на газ має стати меншою для деяких українців

Виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко заявив, що для окремої категорії споживачів знизиться сума платежу за газ.

Так, в лютому ціна буде знижена на 491 грн, а також вдасться заощадити ще 228 грн, адже компанії-монополісти не підвищать тарифи. Про це в. о. міністра енергетики заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише РБК.

Як заявив Вітренко, зазначене стосується домогосподарств, які споживають газ для індивідуального опалення. Ця категорія населення вважається більш вразливою до підвищення ціни на газ, тому сума платіжки знизиться в лютому порівняно з січнем на 500 гривень. Замість того, щоб монополісти підняли ціну для цих громадян і платіжки були плюс 230 гривень.

Таким чином, економія для кожного домогосподарства на місяць - 720 гривень.

Раніше ми писали, що економічний аналітик Віктор Скаршевський заявив - зниження комунальних тарифів не буде, хоча й українська влада, і постачальники обіцяють регулярний перегляд цін.

Подібні розмови служать лише спробою відтягнути або згладити можливий соціальний вибух.

Перегляду тарифів не буде насамперед через низку підписаних угод з міжнародними партнерами, в яких говориться, що всі комунальні тарифи у нас будуть ринковими.

Варто відзначити, що в січні деякі облгази підняли вартість послуг до 10 гривень і більше за кубометр, в результаті чого спалахнули акції протестів з перекриттям доріг у ряді регіонів.

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