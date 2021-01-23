Скільки треба заробляти, щоб отримати другу пенсію в Україні

При виплаті в 400 грн на місяць розмір "другої" пенсії може бути близько тих же 400 грн. Щоб отримувати пенсію 20 років, в ідеалі відкладати потрібно в два рази довше. Тоді можна було б розраховувати на виплату в розмірі 800 грн.

Про це розповідає старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко для OBOZREVATEL.

"Мова про гідну пенсію взагалі не йде", - говорить Ткаченко.

Зараз вкладати гроші в Україні можна тільки в держоблігації (фактично давати в борг державі). Наприклад, якби з кожної зарплати розміром в 20 тис. грн потрібно було віддавати соціальний внесок у розмірі не 22, а 29%, то на заслуженому відпочинку можна отримати (при наявності 35 років стажу):

близько 7 тис. грн основної пенсії;

близько 2 тис. грн другої пенсії.

Так, в Україні 12,7 млн працюючих утримують 11,4 млн пенсіонерів. Кілька мільйонів чоловік декларує мінімальну зарплату (внески з якої не компенсують витрати навіть на мінімальну виплату), 5,6 млн осіб взагалі не платять податки.

Також раніше повідомлялося, що з 1 грудня 2020 року у трьох мільйонів українських пенсіонерів збільшилися виплати - через те, що зріс розмір прожиткового мінімуму. Так мінімальна пенсія збільшилася з 1712 до 1769 грн.

Нагадаємо про нову виплату пенсій в Україні, з'явилося важливе повідомлення ПФУ.

Як повідомляла Politeka, українців позбавлять пенсій: хто ризикує залишитися без виплат і чому.

Також Politeka писала, що частина грошей в Україні зникне, чим можна буде платити в 2021 році.