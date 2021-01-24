В Україні в найближчому майбутньому скоротиться кількість пенсіонерів

Громадянам доведеться працювати до 63 або 65 років, передає "Обозреватель"

Згідно з положенням у Законі "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", уже з 2022 року на пенсію зможуть вийти тільки ті українці, хто має не менше 29 років стажу.



Хоч зараз посилення правил більшість українців на собі не відчули, але вже через два роки, коли в 60 років пенсію отримуватимуть тільки ті, у кого є 30 років стажу, цю норму не зможе виконати левова частка працюючих. Згідно з розрахунками Мінсоцполітики, в 2028-му приблизно половина (45%) всіх 60-річних отримувати пенсію не будуть через брак робочого стажу.

Вже в 2021-му для того, щоб в 60 років вийти на пенсію, потрібно мінімум 28 років стажу.



Варто відзначити, що в березні поточного року планується проведення сучасного перерахунку пенсій і підняти їх на 11%.



Підвищення пенсій не торкнеться тих, хто отримував мінімальну або менше середньої заробітної плати. Крім того, підвищення не торкнеться українців, які мають суттєві надбавки до пенсій.

Як відомо, з 1 грудня 2020 року у трьох мільйонів українських пенсіонерів збільшилися виплати - через те, що зріс розмір прожиткового мінімуму.

Згідно з даними ПФУ, за останній квартал 2020 року розмір пенсій зріс на 96,91 грн або на 2,8% (на 1 жовтня 2020 року середній розмір пенсій склав 3 410,60 гривень).



Нагадаємо про нову виплату пенсій в Україні, з'явилося важливе повідомлення ПФУ.

Як повідомляла Politeka, українців позбавлять пенсій: хто ризикує залишитися без виплат і чому.

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