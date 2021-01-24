У користувачів Приватбанку виникли труднощі при переказі грошей на іншу карту



Як передає Як передає Politeka.net , про це повідомила клієнтка банку у відгуку на порталі "Мінфін".

За її словами, проблеми у жінки виникли при переказі коштів на карту іншого банку. Ситуацію посилило ще й те, що вона перебувала за кордоном.



"Хотіла перевести гроші з карти Привату на карту Монобанку. Приватбанк порахував цю операцію підозрілою (не знаю на якій підставі, всі реквізити, пароль, CVV код були введені правильно) і заблокував карту і вхід в Приват24 (а значить і право розпоряджатися іншими картами). Звернувшись в чат підтримку і пройшовши там верифікації в повними даними, деталями останніх транзакцій по карті, не змогла отримати ніякої допомоги, крім" зверніться у відділення", - розповіла незадоволена клієнтка.

Жінка зазначила, що через те, що сталося вона залишилася зовсім без грошей в іншій країні.



"По-перше, питання, навіщо проходити верифікації, якщо варіантів онлайн розблокувати карти немає? По-друге, я не в Україні і очевидно, що звернутися до відділення не можу? Тобто банк залишив мене в чужій країні без засобів до існування і без можливості купити квиток додому, аргументуючи це моєю ж безпекою? Я хочу відповісти банку, що в більшій небезпеці я ще НЕ КОЛИ себе не відчувала і це не через якихось уявних шахраїв, а через банку, якому я довірила всі кошти. Я знаю, що У інших банків є такі способи, як відеозв'язку, чому не можна використовувати його?",- дивується розгублена Українка.



