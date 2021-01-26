В уряді визначили кілька пунктів, щоб ринки електроенергії та газу почали працювати ефективно

Після хвилі антитарифних майданів Кабмін зробив деякі кроки з врегулювання питання оплати комунальних послуг. Зокрема, українцям не будуть нараховувати штрафи і пеню за несвоєчасно оплачені газ або тепло за січень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі одного з телеканалів.

За словами голови уряду, почали реалізовуватися наступні кроки:

встановлена гранична ціна на ринку газу з 1 лютого і до кінця опалювального сезону не вище 6,99 грн за кубометр;

тарифи на тепло і гарячу воду змінюватися не будуть до кінця опалювального сезону;

регулятор обмежить тариф на розподіл газу до 1,79 грн;

штрафи або пеня за несвоєчасно сплачені газ і тепло за січень застосовуватися не будуть;

буде прийнято рішення про компенсації домогосподарствам, де встановлено електроопалення;

ціна на на газ буде встановлюватися один раз на рік.

Крім того, розробляється законопроект про можливість передачі газорозподільних мереж органам місцевого самоврядування, а також очікуються результати розслідування Антимонопольного комітету з приводу тарифів на комуналку.

Раніше ми повідомляли про зниження з 1 лютого тарифів на газ. Якщо зараз у деяких регіонах з українців вимагають до 10 гривень за кубометр, то з наступного місяця всі платитимуть 6,99 гривень за куб.

Споживачі повинні помітити істотну різницю в платіжках. Ті, хто зараз користуються дорогими тарифами, зможуть платити приблизно на 1 тисячу гривень менше. Наприклад, за опалення 100 квадратних метрів (якщо використовувати 600 кубів) українцям доведеться заплатити вже не 5400, а 4194 гривень.

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