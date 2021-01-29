Стало відомо, хто з українців у разі затвердження законопроекту зможе отримати 100 тисяч гривень

Мова йде про 30 виплат у розмірі 100 тисяч гривень для тих українців, отримають найкращі результати ЗНО.

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Такий проект постанови був затверджений у п'ятницю, 29 січня, народними депутатами.

Але у документі прописані певні умови, за яких талановиті українські абітурієнти можуть претендувати на такі виплати.

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Зокрема, щоб отримати гроші від держави у розмірі 100 тисяч, потрібно:

  • мати сумарно не менше 790 балів за 4 предмети (враховуються найкращі результати);
  • скласти щонайменше 1 із 4 предметів на 200 балів;
  • бути випускником середньої школи 2021-го року;
  • укласти договір із ВНЗ України.

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Раніше ми розповідали про виплати українцям по 150 тисяч гривень.

Йдеться про грошові гранти, які держава планує виділяти трудовим мігрантам на відкриття власного бізнесу в Україні.

За словами Дениса Шмигаля, мігранти можуть претендувати на гранти в розмірі 150 тисяч гривень за умови: вони повинні за рахунок власних коштів подвоїти капітал і витратити його на відкриття бізнесу.

Гроші можуть виділити:

  • українцю, який не менше року працював за кордоном;
  • готовому відкрити власний бізнес і витратити на нього не менше ніж отримає від держави;
  • має 10 років стажу.

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