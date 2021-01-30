Українцям пояснили, що буде з зарплатами в 2021 році

Так, Національний банк опублікував інфляційний звіт за січень 2021 року.

Державний регулятор прогнозує поліпшення економічної ситуації в країні протягом поточного року, і підвищення зарплат українців.

Тобто, прості українці можуть розраховувати на те, що їхні гаманці стануть товщі.

За прогнозами банкірів, зростання номінальної зарплати українців досягне 16,6%, а таку позитивну динаміку в Нацбанку пояснюють відновленням економіки і зростанням "мінімалки" після карантина і кризи.

У Національному банку також очікують прискорення приватного споживання майже на 8%, що має позитивно позначитися на зростанні ВВП. Разом з тим НБУ попереджає, що в 2022-2023 роках темпи зростання приватного споживання знизяться на 5% через уповільнення зростання зарплат українців.

Варто відзначити, що через карантин і епідемію коронавірусу в Україні стали популярні такі вакансії, як вантажник, водій і продавець, яким роботодавець готовий платити до 19 тисяч гривень.

Зараз найбільш затребуваними вакансіями на сайтах шукачів є: водії, яким готові платити зарплати в розмірі 19 тисяч гривень; вантажники - 10 250 грн; слюсарі - 15 000 грн; кур'єр - 13 500 грн.

Нагадавши, збіднілим за карантин чиновникам повернули старі зарплати.

Як повідомляла Politeka, зарплати на карантині зметнуться вгору, кого торкнеться рішення Кабміну.

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