"До бюджету на 2021 рік внесли зміни..."

Стало відомо, хто з українців може претендувати на нові субсидії на комуналку

Про це йдеться в законопроекті №4672, який напередодні був затверджений Верховною Радою.

Так, нардепи внесли до бюджету на 2021 рік зміни: з витрат Мінсоцполітики окремо виділили 1,4 млрд, які направлять на компенсацію подорожчання електроенергії (нові субсидії).

У парламенті попередили, що виділені гроші витратять на нову програму "Компенсація у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електроенергії населенням, що проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах і гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками".

На нові субсидії можна претендувати, якщо:

якщо в будинку встановлені обладнані електроопалювальні установкам;

відключено централізоване опалення і будинки не газифіковані;

це дитячі будинки сімейного типу, багатодітні та прийомні сім'ї.

Раніше в Мінсоцполітики виступили за збільшення фінансування субсидій для населення.

За підрахунками Міністерства, програму субсидій, яка зараз становить 36,6 млрд треба підвищити приблизно на 10 млрд.

Також з 1 січня для отримання будь-яких субсидій, пільг та інших видів соціальної допомоги українці повинні подавати через «фронт-офіси» територіальної громади, які надалі передають їх до органів райдержадміністрацій.

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