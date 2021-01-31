Тариф на газ в Україні буде знижений з 1 лютого

З наступного місяця всі платитимуть по 6,99 грн за кубометр тоді як зараз ціна доходить до понад 9 грн за куб.

Тільки газова плита:

3,28 кубометра на людину.

Раніше було 88,56 грн, з 1 лютого - 65,8 грн.

Тільки газова плита, але без гарячої води:

5,39 кубометрів на людину.

Було: 145,3 грн, буде: 113 грн.

Є газова плита і газова колонка: 10,49 кубометра на людину.

Було: 283,2 грн, буде: 219,9 грн.

Опалення в будинку 100 квадратів (при споживанні 600 кубів):

Було: 5400 грн, буде: 4194 грн.

Однак такі тарифи діятимуть тимчасово. Вже з квітня повернуться ринкові ціни. Зараз різниця між максимальним і мінімальним тарифом становить 41%. Очікується, що з часом конкуренція повинна призвести до того, що ціни вирівняються.

Відзначимо, також, що зараз будь-який споживач може змінити постачальника. Але поки такою можливістю скористалися тільки близько 7% сімей.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила максимальний тариф на розподіл (доставку) газу до 1,79 гривні за кубометр.

Нагадавши, тарифи на комуналку різко підскочать, влада готує весняний сюрприз.

Як повідомляла Politeka, "Нафтогаз" і Кабмін вирішили, скільки доведеться платити українцям і що буде з боргами.

Також Politeka писала, що абонплату на газ масово перерахували, українцям розкрили підступну деталь.