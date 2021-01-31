Українці поскаржилися на сервіс ПриватБанку
Як передає Politeka.net, негативний відгук залишив незадоволений клієнт на порталі Мінфін.
За його словами, всі спроби залагодити проблеми закінчилися невдачею.
"Знову дзвонить робот від ПриватБанку з пропозицією «картки голд». Минулого року звертався на сайт Мінфіну зі скаргою на постійний Телефонний спам від ПриватБанку (гаряча лінія Приватбанку взагалі з таких питань не з'єднує), в ПриватБанку обіцяли вирішити проблему. Тепер спамер дзвонить знову. Як так? Як можна нарешті вирішити цю проблему?",- повідомив незадоволений чоловік.
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Варто відзначити, що в ПриватБанку відреагували на скаргу, але, судячи з коментаря під зверненням, вирішити цю проблему буде непросто.
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