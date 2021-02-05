Вартість долара різко впала по відношенню до гривні в порівнянні з попереднім банківським днем

Станом на 5 лютого 2021 року офіційний курс при продажу знизився на 4 копійки, передає Politeka.net. Свіжі дані Національний банк опублікував на своєму сайті.

Регулятор встановив новий курс, за яким один долар США в Україні можна обміняти на 27,90 гривні, при цьому покупка долара обійдеться українцям в 27,92 гривні. Вартість євро при продажу зменшилася на 16 копійок і 5 лютого склала 33,46 гривень.

Економічні експерти стверджують, що поведінку гривні на найближчий час легко передбачити, адже Україна непогано вистояла під час коронакризису в порівнянні з багатьма сусідами. Варто відзначити, Країна добре експортувала свої основні продукти, зерно і метали, а тому отримала чимало прибутку у валюті.

За прогнозами, у першому кварталі 2021 року національна валюта посилить свої позиції на валютному ринку завдяки зміцненню відносин з Міжнародним валютним фондом. Якщо уряд зуміє домовитися з цією організацією про новий транш в рамках макроекономічної попощі, гривня ще більше зміцніє по відношенню до долара і євро. Цілком ймовірно, що скоро українці побачать в обмінниках незвично низькі цінники: 26-27 гривень за долар.

Тому експерти поки не рекомендують громадянам скуповувати іноземну валюту в банках. Економісти вважають, що набагато вигідніше класти гроші на короткі депозити в гривнях на термін не більше трьох місяців.

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