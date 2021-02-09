Економіст Олексій Кущ в своєму блозі порівняв сучасні тенденції світової економіки з романом Джорджа Оруела «1984»: за його словами, в світі утворюється Остазія.

У цьому контексті він коментує виступ на економічному форумі в Давосі лідера Китаю Сі Цзіпіня.

«Він говорив про новий глобалізм, глобалізм «з китайським відтінком», який повинен розвиватися за принципом декількох ідеологій, в тому числі, політичних, і одна світова економіка - щось схоже на «одна країна - дві системи». Він говорив про те, що 50% світової економіки сконцентровано в азіатському регіоні», - розповідає Кущ.

Також він зазначив, що одною з головних подій минулого року був зовсім не коронавірус, з точки зору довгострокової перспективи, а подія, яку у нас в країні практично не обговорюють –створення всебічного регіонального економічного партнерства.

«Це зона вільної торгівлі і вільних інвестицій з ядром в Китаї, і в цю торгову інвестиційну угоду входять 10 країн АСЕАН - це економічний союз азіатських країн плюс Японія, Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія. Якщо згадувати Оруела і роман «1984», така ось Остазія утворюється або, як ще можна назвати, Океанія - величезний конгломерат країн, який має колосальні економічні конкурентні переваги над іншими державами», - заявляє економіст.

Кущ також зазначив, що цьому конгломерату країн поряд з інвестиційними та фінансовими перевагами залишилося досягти переваги технологічної і тоді домінування цих країн в світі буде повним.

«З'явиться новий гегемон в світовій економіці», - говорить експерт.

Раніше Єнін заявив, що українським підприємствам немає конкурентів в Центральній Азії.

Раніше Politekaповідомляла, що інтеграція з ЄС, GreenDeal і подолання енергетичної бідності є пріоритетами національної економічної стратегії 2030.