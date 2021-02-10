Накопичувальну пенсію в Україні запустять вже в 2021 році

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"Упевнений, що в цьому році ми всі побачимо введення накопичувальної пенсійної системи в Україні", – сказав він.

Зазначимо, нова система передбачає, що кожна людина сама собі відкладає на майбутню пенсію, щомісяця перераховуючи відсоток від заробленого. Ці гроші будуть акумулюватися на індивідуальних пенсійних рахунках. У разі передчасної смерті людини, кошти обіцяють передавати спадкоємцям.

При цьому держава забезпечуватиме лише невелику соціальну пенсію. За розрахунками Конфедерації роботодавців, це може бути сума до 1,5-1,6 тисяч гривень на місяць, тобто майже вдвічі нижче сьогоднішньої середньостатистичної пенсії.

Однак спірним питанням введення накопичувальної пенсії в Україні є розмір внесків та джерела їх сплати. В уряді на початку пропонують відраховувати на накопичувальну пенсію 4% від зарплати: 2% — від роботодавця за рахунок ЄСВ і 2% — від працівника за рахунок ПДФО.

Разом з тим, законопроект №2683 передбачає додавання 2% до ЄСВ і 1% до ПДФО, проти чого категорично виступає бізнес-спільнота.

Крім того, виходить, що накопичити на пенсії зможуть ті, кому зараз менше 30 років, а ті, хто старше 35 років, будуть змушені або відкладати багато, або зможуть накопичити копійки.

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