За даними Держстату, середня зарплата в Україні у грудні 2020 року перевищила 14 тис. грн, що абсолютно не відповідає рівню зарплат у реальності в країні.
Про це сказав економіст Олексій Кущ у блозі "Чесний погляд на економіку".
"За даними нашого Держстату, середня зарплата в Україні в грудні минулого року перевищила 14 тис. грн в місяць. Це в цілому по країні. І якщо брати місто Київ, середня зарплата склала понад 21 тис. грн. Я думаю, що ці цифри здивували багато українців", - сказав Олексій Кущ.
Він відмітив, що українці, коли дізналися, що в Україні такі зарплати, подумали, що вони хотіли б жити в тій Україні, яку намалював у своїх таблицях Держстат.
"Якщо подивитися по регіональній структурі, наприклад, Чернігівська область - середня зарплата 10 тис. грн. Здавалося б, звідки в регіоні, де практично зупинені усі підприємства, населення ледве-ледве виживає у сфері послуг і в аграрному секторі - звідки такі можуть бути середні зарплати в такому депресивному регіоні", - підкреслив економіст.
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За його словами, статистична інформація, яку дає Держстат по середніх зарплатах, - абсолютно не відповідає рівню зарплат в реальності в країні.
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