У Києві голова житлового кооперативу так сильно не хотіла йди з "посади", що атакувала людей газом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення однієї з мешканців будинку у соцмережі.

Так, киянка Наталка Прудка розповіла, що кричущий випадок стався у житловому кооперативі "Арсеналец-16" в Дніпровському районі.

Жінка на ім'я Софія застосувала газ в обличчя мешканців будинку. Це сталося тоді, коли люди прийшли в її робочий кабінет, щоб вручити документ про те, що на зборах членів кооперативу було обрано іншого голову.





"Збори відбулися ще 26 грудня, але весь цей час вона категорично не бажала вступати ні з ким в контакт. На цей раз вона разом з бухгалтером забарикадувалася в робочому кабінеті, але жителі прийшли з нарядом поліції і за допомогою своїх пристроїв відкрили двері. І коли Софії вручили документ, вона пішла в газову атаку. Добре, що не потрапила в поліцейських, а то б вони, чого доброго, ще б пристрелили "бідолаху", - розповіла киняка.

Вона також повідомила, що жінка була головою кооперативу протягом десяти років.

За словами киянки, будинок знаходиться в жахливому стані, нікого це не влаштовувало, тому мешканці і вирішили вибрати іншого голову.

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