У Києві голова житлового кооперативу так сильно не хотіла йди з "посади", що атакувала людей газом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення однієї з мешканців будинку у соцмережі.
Так, киянка Наталка Прудка розповіла, що кричущий випадок стався у житловому кооперативі "Арсеналец-16" в Дніпровському районі.
Жінка на ім'я Софія застосувала газ в обличчя мешканців будинку. Це сталося тоді, коли люди прийшли в її робочий кабінет, щоб вручити документ про те, що на зборах членів кооперативу було обрано іншого голову.
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"Збори відбулися ще 26 грудня, але весь цей час вона категорично не бажала вступати ні з ким в контакт. На цей раз вона разом з бухгалтером забарикадувалася в робочому кабінеті, але жителі прийшли з нарядом поліції і за допомогою своїх пристроїв відкрили двері. І коли Софії вручили документ, вона пішла в газову атаку. Добре, що не потрапила в поліцейських, а то б вони, чого доброго, ще б пристрелили "бідолаху", - розповіла киняка.
Вона також повідомила, що жінка була головою кооперативу протягом десяти років.
За словами киянки, будинок знаходиться в жахливому стані, нікого це не влаштовувало, тому мешканці і вирішили вибрати іншого голову.
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