Клієнти ПриватБанку поскаржилися на обслуговування

Як передає Politeka.net, відгук про роботу банку залишила незадоволена Українка на порталі "Мінфін".

"Звернулася у відділенні для переоформлення пенсійної картки і все начебто добре, як приходить повідомлення про те, що мені бракує коштів для оплати страхового платежу", - розповіла жінка.

За її словами, співробітники ПриватБанку без її відома підключили нову послугу.

"Після дзвінка в колл-центр ПриватБанку я дізнаюся що співробітник банку мені підключив додаткову банківську послугу страхування життя від нещасного випадку, але справа в тому що співробітник особисто мене не інформував про дану послугу і підключив без мого відома і моєї згоди. На попередній карті послуга була підключена таким же чином", - поділилася жінка.

Варто відзначити, що представники Приватбанку поки не відреагували на скаргу, а судячи з коментарі іншого клієнта, таке трапляється не в перший раз.

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