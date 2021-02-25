Ситуація на енергетичному ринку буде погіршуватися, проте у цьому винен не тільки Юрій Вітренко.
Про це в програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» заявив український профспілковий і політичний діяч, народний депутат Михайло Волинець.
За його словами, на ситуацію, що склалася в енергетичній галузі, треба дивитися комплексно – в цьому винні і Кабінет міністрів, і Верховна Рада, і Офіс президента.
«І виконавча влада, і парламент, і Офіс президента недостатньо звертали уваги і не серйозно поставилися до підготовки до осінньо-зимового періоду 2020-2021 року. І ситуація тільки погіршується», - наголосив Волинець.
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