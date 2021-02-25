Ситуація на енергетичному ринку буде погіршуватися, проте у цьому винен не тільки Юрій Вітренко.

Про це в програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» заявив український профспілковий і політичний діяч, народний депутат Михайло Волинець.

За його словами, на ситуацію, що склалася в енергетичній галузі, треба дивитися комплексно – в цьому винні і Кабінет міністрів, і Верховна Рада, і Офіс президента.

«І виконавча влада, і парламент, і Офіс президента недостатньо звертали уваги і не серйозно поставилися до підготовки до осінньо-зимового періоду 2020-2021 року. І ситуація тільки погіршується», - наголосив Волинець.

Раніше Politeka повідомляла, що Катерина Котенкова розповіла деталі закону про ЖКГ, який вступить у силу в травні.

Також Politeka повідомляла, що українці можуть економити від 10 до 30 млрд грн витрат на електроенергію на рік.



