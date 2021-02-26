В Україні не можна встановити сміттєспалювальний завод у кожен під’їзд, оскільки він має бути потужним і дорогим, а його окупність становить 10-15 років.
Про це сказав голова наглядової ради Асоціації Біоенергетиків України Володимир Майстришин у програмі “Романенко Бесіди”.
“Чи можливо робити сміттєспалювальний завод у кожному під’їзді? Неможливо. Для того, щоб виконати всі норми і щоб воно дійсно не шкодило нашому здоров’ю і довкіллю - там має бути потужний завод. Такі сміттєспалювальні заводи мають працювати в обласних центрах, або біля них. Де є велика генерація цього сміття. Ще є таке поняття, як морфологія цього сміття. Тобто, ми трошки не так його формуємо, як в Європі”, - сказав Володимир Майстришин.
Він зазначив, що в Україні мало ходять у ресторани, тоді як у Європі там обідають, вечеряють.
“Відповідно, в нас інша схема формування цього сміття. Але до чого я кажу - що енергетика трішки інша його. І тому щоб мати добрячу енергетику, щоб воно окуповувалось - треба мати велику генерацію сміття. Наприклад, всі ж знають про проблему Львову. Тобто, він вже там стільки років - 5, більше років, бореться з цим сміттям, розвозить по всій Україні, але збудувати його - вкрай дуже складно. В тому числі по причині, що немає економіки”, - додав експерт.
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Він зазначив, що сміттєпереробний завод окуповує себе за 10 років.
“В цьому є проблема, що не вистачає коштів. Скажемо так, на повернення коштів цього будівництва. Там, 15 років, більше 10 років точно. Сміттєспалювальний завод сьогодні ніхто не збудує”, - резюмував Майстришин.
Нагадаємо, як повідомляла Politeka, Держекоінспекція пояснила, що необхідно зробити для скорочення викидів забруднюючих речовин у повітря.
Також Politeka повідомляла, що Держекоінспекція візьме участь у створенні інтерактивної карти токсичних небезпечних об'єктів.