У "Приватбанку" блокують картки українців

Як передає Politeka.net, про це розповіла клієнтка на порталі "Мінфін".



За її словами, це сталося під час проведення фінансової транзакції.

"Дуже добре, що банк піклується про своїх клієнтів і в разі чого запобігає факт шахрайства. Дуже незрозуміло, коли після того, як ти сам дзвониш, щоб підтвердити транзакцію (з номера, який зареєстрований і на картці вже 2 роки, якщо не більше), тобі раптово блокують карту і скидають цей же номер з приват 24", - розповіла жінка.

Клієнтка зазначила, що їй не змогли допомогти в техпідтримці з першого разу.

"У такій стресовій ситуації ти намагаєшся з'ясувати, що до чого більш розгорнуто, тобі починають грубіянити оператори служби підтримки. Настрій, звичайно, зіпсувала та дівчина оператор... Прийшло смс на пошту, що не змогли додзвонитися. Цікаво, як не змогли? Нагадаю, що після того, як я сама дзвонила з номера, прив'язаного до привату, мені блокнули карту. Або не передзвонювали, тому що я вже сама їм подзвонила? Єдина людина, яка спокійно все розповіла і пояснила - це Богдан з чату-онлайн. Величезне йому спасибі. Є в ПриватБанку хороші оператори, але, на жаль, їх дуже мало", - підсумувала Українка.

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