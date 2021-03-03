Действия правительства по тарификации газа привели к заморозке вопроса о выделении международной помощи в размере 700 млн долларов. Власти заявляют, что государство может обойтись и без этих средств.
По мнению сопредседателя общественной инициативы «Права справа» Дмитрия Снегирева, перспективы значительно хуже, чем отмечают власти, об этом он заявил в программе «Политика наизнанку».
«Правительство обещает пересмотреть цены на коммунальные услуги, но ситуация с тарифами на газ привела к заморозке вопроса о предоставлении Украине финансовой помощи. Власти отмечают, что у нас есть пути выхода из ситуации», - подчеркнул Снегирев.
По мнению Снегирева, власть дает «пустые» обещания и очередной путь выхода из ситуации это собственные средства населения.
Также эксперт добавил, что кроме проблем с ценой на газ существует проблема тарификации электроэнергии.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Олег Винник чувственно приласкал тайную жену у всех на виду, любовь до гроба: "Какие они милые!"
Трагедия подкосила Каменских, Потап делает все, что может: "Мы даже не думаем, что он..."
Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»
Крутоголов из "Дизель Шоу" выдал позорную правду о "Квартал 95", началась травля: "Потерял много друзей и..."
«Раньше мы платили 90 копеек за киловатт, теперь же этот и льготные тарифы отменены: теперь все будут платить 1,60 грн за киловатт», - сказал Снегирев.
Ведущий считает, что цена на электроэнергию может подниматься в результате развития тенденции использования тепловых электростанций взамен атомных.
Напомним, Politeka опубликовало заявление Котенковой, что премьер обещал снизить тарифы, но на самом деле стоит ждать их роста.
Ранее Politeka распространяло мнение Снегирева, что большей части населения придется работать с облгазами