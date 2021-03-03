Действия правительства по тарификации газа привели к заморозке вопроса о выделении международной помощи в размере 700 млн долларов. Власти заявляют, что государство может обойтись и без этих средств.

По мнению сопредседателя общественной инициативы «Права справа» Дмитрия Снегирева, перспективы значительно хуже, чем отмечают власти, об этом он заявил в программе «Политика наизнанку» .

«Правительство обещает пересмотреть цены на коммунальные услуги, но ситуация с тарифами на газ привела к заморозке вопроса о предоставлении Украине финансовой помощи. Власти отмечают, что у нас есть пути выхода из ситуации», - подчеркнул Снегирев.

По мнению Снегирева, власть дает «пустые» обещания и очередной путь выхода из ситуации это собственные средства населения.

Также эксперт добавил, что кроме проблем с ценой на газ существует проблема тарификации электроэнергии.

«Раньше мы платили 90 копеек за киловатт, теперь же этот и льготные тарифы отменены: теперь все будут платить 1,60 грн за киловатт», - сказал Снегирев.

Ведущий считает, что цена на электроэнергию может подниматься в результате развития тенденции использования тепловых электростанций взамен атомных.

Напомним, Politeka опубликовало заявление Котенковой, что премьер обещал снизить тарифы, но на самом деле стоит ждать их роста.