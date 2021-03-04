Українсько-американський бізнесмен, експерт в області криптовалют Марк Гінзбург у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів про першу в світі операцію з продажу об'єкта нерухомості за криптовалюту.

«Я пишаюся тим, що перша в світі операція з продажу об'єкта нерухомості за криптовалюту з повним циклом технології блокчейн і смарт-контрактом була проведена саме в Україні. Часто кажуть, що це перша угода продажу об'єкта нерухомості за криптовалюту. У цьому немає жодних великих досягнень. Продати завжди можна за все що завгодно. Суть була не в тому. А саме в тому, що це було зроблено з повним циклом технології блокчейн і смарт-контрактом», - зазначає експерт.

За його словами, ця інформація була поширена по всьому світу і про це писали всі провідні ЗМІ. Тому він не розуміє, чому ця практика не стала популярною.

Після цієї угоди Гінзбург протягом 4 місяців об'їздив 27 країн і відвідував багато конференцій.

«Сприймалася ця інформація з дуже великим натхненням і можна було припускати, що це стане масовим явищем», - говорить експерт.

Він назвав угоду «першим комом глини на могильний пагорб української бюрократії» і розповів, як вона проходила.

«Ми цю угоду провели за 6 хвилин в прямому ефірі. Об'єкт нерухомості перебував у Києві, нотаріус і представники Мін'юсту перебували в Києві, продавець знаходився в Нью-Йорку, покупець перебував в Кремнієвій долині. Все це сталося дуже швидко, без нашої фізичної присутності. Коли я побачив у себе на телефоні в своєму криптогаманці обумовлену угодою кількість ефіріумів (криптовалюта, - ред.), я махнув рукою і в той же момент в реєстрі було змінено запис власника цієї квартири», - згадує Гінзбург.

На думку експерта, угода показала, наскільки сучасні технології можуть усунути всіх посередників. І це завдало б великого удару по бюрократії.

«Мине кілька років і знеціниться чиновницька професія. І ось цей факт є відповіддю на питання, чому це не набуло широкого поширення. Є ціла низка суб'єктивних моментів. Є й об'єктивні моменти: неготовність тих же реєстрів, недосконалість їх і так далі. Але тут, як кажуть лікарі у випадку безнадійних хворих – питання не в результаті, а в часі. Тому все одно це буде», - сподівається він.

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