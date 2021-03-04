Украинско-американский бизнесмен, эксперт в области криптовалют Марк Гинзбург в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал о первой в мире сделке по продаже объекта недвижимости за криптовалюту.

«Я горжусь тем, что первая в мире сделка по продаже объекта недвижимости за криптовалюту с полным циклом технологии блокчейн и смарт-контрактом была проведена именно в Украине. Часто говорят, что это первая сделка продажи объекта недвижимости за криптовалюту. В этом нет никаких больших достижений. Продать всегда можно за все что угодно. Суть была не в том. А именно в том, что это было сделано с полным циклом технологии блокчейн и смарт-контрактом», - отмечает эксперт.

По его словам, эта информация была распространена по всему миру и об этом писали все ведущие СМИ. Поэтому он не понимает, почему эта практика не стала популярной.

После этой сделки Гинзбург в течение 4 месяцев объездил 27 стран и посещал много конференций.

«Воспринималась эта информация с очень большим воодушевлением и можно было предполагать, что это станет массовым явлением», - говорит эксперт.

Он назвал сделку «первым комом глины на могильный холм украинской бюрократии» и рассказал, как она проходила.

«Мы эту сделку провели за 6 минут в прямом эфире. Объект недвижимости находился в Киеве, нотариус и представители Минюста находились в Киеве, продавец находился в Нью-Йорке, покупатель находился в Кремниевой долине. Все это произошло очень быстро, без нашего физического присутствия. Когда я увидел у себя на телефоне в своем криптокошельке обусловленное сделкой количество эфириумов (криптовалюта, - ред.), я махнул рукой и в тот же момент в реестре было изменена запись собственника этой квартиры», - вспоминает Гинзбург.

По мнению эксперта, сделка показала, насколько современные технологии могут устранить всех посредников. И это нанесло бы большой удар по бюрократии.

«Пройдет несколько лет и обесценится чиновничья профессия. И вот этот факт есть ответом на вопрос, почему это не получило широкое распространение. Есть целый ряд субъективных моментов. Есть и объективные моменты: неготовность тех же реестров, несовершенство их и так далее. Но тут, как говорят врачи в случае безнадежных больных – вопрос не в исходе, а во времени. Поэтому все равно это будет», - надеется он.

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