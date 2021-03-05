Перспективи тарифікації комунальних послуг надання води та водовідведення залишають бажати кращого: 2019 року вони зросли на 47,4%, а 2020 року – на 31,5%

Про це у програмі «Суть событий» на каналі «Знай24» повідомила журналістка Катерина Котенкова.

«Наразі тарифи на воду та водовідведення знову піднімають», - констатує журналістка. Це чергове зростання цін НКРЕКП намагається обґрунтувати тим, що вартість води в Європі ще вища. З іншого боку, зазначає Котенкова, у Європі і якість води вища. Мовляв, якщо вода з крана в Німеччині придатна для пиття, то в Україні – лише для використання у побутових цілях.

Отже, вода в Україні не дотягує до міжнародних стандартів якості, а платять українці за неї набагато більше.

«Якість комунальних послуг стає лише гіршою, а комунальні послуги стають все дорожчими», - каже Котенкова. Окрім того, журналістка перелічує й ряд інших проблем: зношеність теплотрас, каналізації та водопроводів, аварійний стан великої кількості будинків, що, руйнуючись, загрожують вбити й громадян, необхідність капітального ремонту більшості багатоповерхівок та інше.

Журналістка робить висновок про зруйнований стан інфраструктури України та байдужість до цієї проблеми з боку влади.

Нагадуємо, Котенкова розповіла, що у низьких пенсіях винна інфляція.

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