Перспективи тарифікації комунальних послуг надання води та водовідведення залишають бажати кращого: 2019 року вони зросли на 47,4%, а 2020 року – на 31,5%
Про це у програмі «Суть событий» на каналі «Знай24» повідомила журналістка Катерина Котенкова.
«Наразі тарифи на воду та водовідведення знову піднімають», - констатує журналістка. Це чергове зростання цін НКРЕКП намагається обґрунтувати тим, що вартість води в Європі ще вища. З іншого боку, зазначає Котенкова, у Європі і якість води вища. Мовляв, якщо вода з крана в Німеччині придатна для пиття, то в Україні – лише для використання у побутових цілях.
Отже, вода в Україні не дотягує до міжнародних стандартів якості, а платять українці за неї набагато більше.
«Якість комунальних послуг стає лише гіршою, а комунальні послуги стають все дорожчими», - каже Котенкова. Окрім того, журналістка перелічує й ряд інших проблем: зношеність теплотрас, каналізації та водопроводів, аварійний стан великої кількості будинків, що, руйнуючись, загрожують вбити й громадян, необхідність капітального ремонту більшості багатоповерхівок та інше.
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Журналістка робить висновок про зруйнований стан інфраструктури України та байдужість до цієї проблеми з боку влади.
Нагадуємо, Котенкова розповіла, що у низьких пенсіях винна інфляція.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Кабмін не може виділити кошти на субсидії.