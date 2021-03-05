Перспективы тарификации коммунальных услуг предоставления воды и водоотведения оставляют желать лучшего: 2019 года они выросли на 47,4%, а 2020 года - на 31,5%

Об этом в программе «Суть событий» на канале «Знай24» сообщила журналистка Екатерина Котенкова.

«Сейчас тарифы на воду и водоотвод снова поднимают», - констатирует журналистка. Этот очередной рост цен НКРЕКП пытается обосновать тем, что стоимость воды в Европе еще выше. С другой стороны, отмечает Котенкова, в Европе и качество воды выше. Мол, если вода из крана в Германии пригодна для питья, то в Украине - только для использования в бытовых целях.

Итак, вода в Украине не дотягивает до международных стандартов качества, а платят украинцы за нее гораздо больше.

«Качество коммунальных услуг становится только хуже, а коммунальные услуги становятся все дороже», - говорит Котенкова. Кроме того, журналистка перечисляет и ряд других проблем: изношенность теплотрасс, канализации и водопроводов, аварийное состояние большого количества домов, что, разрушаясь, угрожают убить и граждан, необходимость капитального ремонта большинства многоэтажек и прочее.

Журналистка делает вывод о разрушенном состоянии инфраструктуры Украины и равнодушии к этой проблеме со стороны властей.

Напоминаем, Котенкова рассказала, что в низких пенсиях виновата инфляция.

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