Заяви про старання знизити вартість комунальних послуг завдяки компенсаціям та дані про 3 млн людей із субсидіями та 1,8 млн пільговиків – так Кабінет Міністрів «латає діри».

Про це у програмі «Суть событий» заявила журналістка Катерина Котенкова.

«Українцям пообіцяли компенсацію виплат за електроенергію, але комусь це все одно не допоможе», - цитує журналістка слова заступника міністра Віталія Музиченка.

Він також розповів про можливість оформити субсидію «заднім числом», наприклад, у документах замість лютого 2021 року буде зазначатися листопад 2020 року, тобто початок опалювального сезону.

Деякі політики заявляють, що коштів на субсидії не вистарчає, але журналістка передає слова Музиченка про середній розмір субсидії сумою у 2200 грн. Тим не менш, цієї «точкової допомоги» навряд буде достатньо для значного покращення, отож, ситуацію можна назвати «латанням дір».

«Треба пустити газ внутрішнього видобування на потреби населення, щоб знизити вартість у два рази, але цього зробити не позволять ті, кому це не вигідно», - констатує Котенкова.

Нагадуємо, Котенкова розповідає, що пенсії проіндексують і до чого це призведе.

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