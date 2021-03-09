Якщо розглядати Арсена Авакова як окремого, самостійного політика, то чи може цей політик бути центристом?

Свій коментар з цього приводу у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює заступник директора ГО «Громадський аудит», фахівець у сфері права Андрій Вігірінській.

«Центристська позиція Авакова відчувається в діалозі з Гордоном - особливо в тій частині, яка стосується трьохсот тисяч підлеглих. Коли він говорить про катери, то говорить не тільки про охорону прибережної лінії. Він розповідає, як на підприємство приїхали британці, подивилися і кажуть: а у нас ще є контракт в Африці - візьмете участь? Тобто справа вже стосується економіки, ВВП, робочих місць, і так далі», - каже гість програми.

За його словами, Аваков чітко формулює, які проблеми є в Кабміні та в країні. Він говорить не про тарифи, а про економічну самодостатність країни. Чого хочуть громадяни країни - якщо піднятися на рівень вище тарифів, медицини та так далі? Адже вони не будуть звертати на все це уваги, якщо заробляють достатньо грошей, щоб забезпечити собі належну медицину та оплатити комунальні тарифи. Отже, громадяни хочуть добре заробляти у своїй країні.

«Україна повинна стати економічно самодостатньою країною з високим рівнем ВВП і доходів громадян. Це є ключовим моментом економічної стратегії та центристської позиції», - підкреслює Андрій Вігірінській.

Раніше, як повідомляє Politeka, цей експерт дав характеристику діяльності Дениса Шмигаля на посаді прем'єр-міністра.

Також Вігірінській прокоментував інформацію про фінансування українських телеканалів з Росії.