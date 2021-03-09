У майбутньому всі розрахунки будуть відбуватися за допомогою електронної валюти.

Так у програмі «Що далі» на каналі «Знай24» заявив футуролог Олексій Толкачов.

«Те, чим є на сьогодні гроші, це застарілий рудимент минулих епох», - коментує футуролог. На його думку, гроші в сучасному світі не виконують своїх функцій.

З одного боку, Толкачов вважає криптовалюту та біткоїни майбутнім, стверджує, що вони рухаються у правильний бік, з іншого – не називає їх узагалі грошима. «Це пародія на гроші і спекулятивний товар. Тому почасти сам біткоїн – це тупикова гілка розвитку», - ставить свою оцінку футуролог.

Далі він пояснює, що важливою є саме технологія, на якій базується біткоїн, – це блокчейн. Толкачов також ставить у приклад Китай, який, створивши державну криптовалюту та рейтингові списки, став ближче за інших до майбутнього.

Футуролог згадує, який довгий шлях пройшли гроші від банальних камінців, монет, клаптиків паперу до своєї теперішньої електронної форми. По суті, це абсолютно необхідна річ, адже для справедливого обміну потрібне якесь мірило. Тим не менш, він вважає, що гроші в сучасному світі вже не можуть відповідати тим запитам, які їм ставить майбутнє.

Нагадуємо, Толкачов вважає, що в сучасному світі гроші стали товаром.

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