Яке значення матимуть останні найважливіші дослідження космосу для економічного та промислового розвитку світу, пояснив у своєму блозі економіст Руслан Бізяєв.

«Розробка космічних ресурсів стає новим великим викликом для провідних економік Землі», - стверджує експерт. Як пише Politeka.net, зокрема він наводить дані, що у грудні 2020 року китайська місія успішно доставила на Землю 2 кілограми місячного ґрунту, а австралійська – речовину з астероїда Рюгу.

На думку Бізяєва, результати двох вищеназваних місій вже можуть свідчити про початок епохи промислового освоєння космосу.Він повідомляє, що космічний ринок у сучасному світі сягнув 366 мільярдів доларів, а більшу його частинустановить комерційний сегмент.

Експерт також відзначає динаміку космічного ринку. Наприклад, Ілон Маск вивів на орбіту майже тисячу супутників зв’язку, хоч це ще й далеко від запланованих 42 тисяч, а НАСА планує наступного року відправити місію до астероїда Психея, метою якої буде доставка різноманітних металів. «Сировина з космосу нескінченна, і її залучення в економіку здатне забезпечити століття зростання», - стверджує Бізяєв.

Він знову згадує астероїд Рюгу, до якого відправлялася австралійська місія, адже він - навколоземний, отже, різниця із земною швидкістю доволі низька. Тому, як вважає Руслан Бізяєв, саме звідси почнеться масове вивчення астероїдів, і додає, що для цього вже ведуться необхідні розробки. Одна із них – стартап Momentus, авторство якого належить Михайлу Кокорічу. Зокрема, вже виготовлено двигун, паливо для якого можна екстрагувати з цього астероїда.

Нагадуємо, Бізяєв вважає будівництво промислової місячної бази першою стадією розвитку космічної економіки.

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