Проблема зростання пенсійного віку існує не лише в Україні, але за такого розкладу в інших державах і середня тривалість життя набагато вища.

Про це у програмі «Що далі» на каналі «Знай24» розповіла політолог Олександра Решмеділова.

Передусім Олександра Решмеділова зазначає, що проблема зростання пенсійного віку існує не лише в Україні, цю реформу проводять повсюдно у світі і часто її не зустрічають з радістю. Тим не менш, потрібно розуміти, для чого її проводять. «Десь, в розвинених країнах, вдається збільшити тривалість життя, і тому продовжують вік виходу на пенсію», - пояснює вона. Отож, досягнення сучасної медицини дозволяють це зробити, з іншого боку – ситуація в Україні інша.

Як відомо, не так багато українців ведуть здоровий спосіб життя та регулярно вдаються до профілактичних заходів. Причиною занедбаності людського здоров’я та короткої тривалості життя є, переконана експерт, брак часу та коштів, отже, державна політика. Наприклад, якщо закордоном туристичні мандрівки в пенсійному віці – це норма, то в Україні це дозволити собі може далеко не кожен. Решмеділова у приклад також наводить соціальний кошик Франції: він містить парфуми, хобі та дозвілля.

«Ми все частіше відходимо від поняття продовольчий кошик, соціальний пакет, і переходимо до абсолютно простих, оптимізованих, примітивізованих категорій», - розповідає експерт. Йдеться, наприклад, про великодній кошик чи борщовий набір, що є абсолютним мінімумом.

Нагадуємо, Решмеділова розповіла про перспективи стосовно пенсій.

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