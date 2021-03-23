Приватбанк став масово блокувати грошові перекази
Клієнти банку постраждали через набранням чинності нових вимог фінмоніторингу. Тепер перекази на корпоративні картки обмежені лімітом у 30 тис. грн на місяць. Це в першу чергу вдарило по благодійних фондах, пожертви на які не дійшли до одержувачів, пише UBR.ua.
Приватбанк відхиляє платежі на карту "Ключ до рахунку", яка дозволяє підприємству проводити будь-які розрахунки: оплачувати покупки за кордоном і в Інтернеті.
Дійсно зазначені обмеження введені на підстав вимог фінмоніторингу, оскільки за операціями P2P на карти "Ключ до рахунку" немає можливості контролювати коректність Призначення платежу.
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За вимогами НБУ по платежах на користь суб'єкта підприємницької діяльності обов'язково в призначенні платежу вказувати, за що платіж, від кого, на підставі чого, з НБУ або без", - пояснив UBR.ua прес-секретар Приватбанку Олег Серга.
При цьому в Держбанку підкреслюють, що обмеження стосується виключно переказів на корпоративні карти і ніяк не відбивається на перерахуваннях на карти фізосіб.
Важливо знати, що ліміт потрапляють тільки суми на переказ коштів, а оплати, пов'язані з господарською діяльністю підприємства – за товар або послугу – можна здійснювати без обмежень. Головне, вказати все правильно при формуванні платіжного доручення.
"При створенні платежів за товар або послугу (а не переказу особистих коштів) в мережі ПриватБанку (Приват24, ТСО, Каса) При вказівці карти "Ключ до рахунку" або корпоративної карти клієнт автоматично переадресується на поповнення рахунку, де коректно будуть вказані реквізити рахунку, до якого відкрита карта і т.д. такі платежі не враховуються в обмеженнях 30 тис. грн", – пояснив представник Приватбанку.
Проблема перерахування коштів на благодійну організацію вирішується приблизно таким же чином. При підготовці платіжки, підкреслюють експерти, необхідно в призначенні платежу вказати "благодійний внесок".
Раніше в ПриватБанку попереджали, що у зв'язку з новими правилами поповнення бізнес-карт ("Ключ до рахунку" і корпоративних карт) і поточних рахунків, при створенні платежів через "Приват24 для бізнесу" або термінали самообслуговування на поповнення бізнес-карт платник буде переадресований на поповнення рахунку одержувача з автоматичною підстановкою всіх обов'язкових реквізитів одержувача.
При створенні платежів з інших банків на поповнення бізнес-карт на суму понад 30 тис. грн на місяць-ПриватБанк не зможе прийняти такий платіж з рекомендацією використовувати для поповнення IBAN-номера поточних рахунків клієнтів, так як при їх поповненні обов'язковою є зазначення реквізитів платника.
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