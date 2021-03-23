Приватбанк став масово блокувати грошові перекази

Клієнти банку постраждали через набранням чинності нових вимог фінмоніторингу. Тепер перекази на корпоративні картки обмежені лімітом у 30 тис. грн на місяць. Це в першу чергу вдарило по благодійних фондах, пожертви на які не дійшли до одержувачів, пише UBR.ua.

Приватбанк відхиляє платежі на карту "Ключ до рахунку", яка дозволяє підприємству проводити будь-які розрахунки: оплачувати покупки за кордоном і в Інтернеті.

Дійсно зазначені обмеження введені на підстав вимог фінмоніторингу, оскільки за операціями P2P на карти "Ключ до рахунку" немає можливості контролювати коректність Призначення платежу.

За вимогами НБУ по платежах на користь суб'єкта підприємницької діяльності обов'язково в призначенні платежу вказувати, за що платіж, від кого, на підставі чого, з НБУ або без", - пояснив UBR.ua прес-секретар Приватбанку Олег Серга.

При цьому в Держбанку підкреслюють, що обмеження стосується виключно переказів на корпоративні карти і ніяк не відбивається на перерахуваннях на карти фізосіб.

Важливо знати, що ліміт потрапляють тільки суми на переказ коштів, а оплати, пов'язані з господарською діяльністю підприємства – за товар або послугу – можна здійснювати без обмежень. Головне, вказати все правильно при формуванні платіжного доручення.

"При створенні платежів за товар або послугу (а не переказу особистих коштів) в мережі ПриватБанку (Приват24, ТСО, Каса) При вказівці карти "Ключ до рахунку" або корпоративної карти клієнт автоматично переадресується на поповнення рахунку, де коректно будуть вказані реквізити рахунку, до якого відкрита карта і т.д. такі платежі не враховуються в обмеженнях 30 тис. грн", – пояснив представник Приватбанку.

Проблема перерахування коштів на благодійну організацію вирішується приблизно таким же чином. При підготовці платіжки, підкреслюють експерти, необхідно в призначенні платежу вказати "благодійний внесок".

Раніше в ПриватБанку попереджали, що у зв'язку з новими правилами поповнення бізнес-карт ("Ключ до рахунку" і корпоративних карт) і поточних рахунків, при створенні платежів через "Приват24 для бізнесу" або термінали самообслуговування на поповнення бізнес-карт платник буде переадресований на поповнення рахунку одержувача з автоматичною підстановкою всіх обов'язкових реквізитів одержувача.

При створенні платежів з інших банків на поповнення бізнес-карт на суму понад 30 тис. грн на місяць-ПриватБанк не зможе прийняти такий платіж з рекомендацією використовувати для поповнення IBAN-номера поточних рахунків клієнтів, так як при їх поповненні обов'язковою є зазначення реквізитів платника.

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