Тему корупції на Укрзалізниці підняли у програмі «Чаплига. Без запитань» її гість, Олександр Скиба, голова Вільної профспілки залізничників України Дарницького локомотивного депо, і ведучий, політолог Михайло Чаплига

Скиба розповідає, що корупція на Укрзалізниці передусім стосується ремонтних робіт. Так, відповідні установи, ремонтуючи зламані вагони та локомотиви, проводять певні махінації: купують вживані запчастини, формують тендерні рамки, змінюють вартість і різницю забирають собі в кишеню.

Він вважає боротьбу з корупцією на Укрзалізниці цілком можливою, якщо серйозно зайнятися цією справою. А це зі свого боку призведе до збільшення прибутків підприємств. Йдучи цим шляхом, пояснює Скиба, можна нарешті почати конкурувати з іншими видами транспорту, зокрема з авто.

Нагадуємо, Скиба розповів про актуальний стан Укрзалізниці.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Чаплига порівняв Україну з величезним заводом, який колись добре працював.