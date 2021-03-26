Чи можна розв’язати в Україні проблему заборгованостей за комунальні платежі? На це питання у програмі «Що далі» на каналі «Знай24» відповів Валентин Землянський, експерт з питань енергетики, а також додав, що далеко не всі громадяни можуть їх оплатити, для цього державі необхідно покращити їхні економічні умови.
В Азербайджані, розповідає експерт, із проблемою заборгованостей за комунальні платежі впоралися так: ввели систему карток за комунальні послуги, тобто людина може використати стільки газу, скільки вона оплатила. Тим не менш, ця схема не придатна для української ситуації, переконаний Землянський.
«Якби, умовно кажучи, ми створили економічні умови... З такою постановкою питання я згоден», - каже він щодо введення карток. Але потрібно об’єктивно оцінювати масштаби заборгованостей за комунальні платежі в Україні. Успішний перехід на картки, за словами Землянського, передбачає, що 95% населення абсолютно спроможні оплатити комунальні послуги. Але реальна ситуація в державі протилежна: спроможних лише до 40%. «А всі інші просто не платять і потім платять вже після опалювального сезону, тобто вирівнюють...», - розповідає експерт.
Політика держави в цьому плані має антисоціальний характер, адже, якби влада діяла в інтересах українців, то модель комунальних послуг була би інша, не олігархічно-монополістична.
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Раніше Politeka повідомляла про те, що експерт з питань енергетики не бачить перспектив розвитку цієї галузі в Україні.