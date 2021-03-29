Ведуча програми «Суб’єктивно з Янікою Мерило» поставила міністру інфраструктури України та експерту з питань впровадження інформаційних технологій, Владиславу Криклію, кілька питань: чи можна буде за наявності платних доріг користуватися паралельно і безкоштовними, хай це й займе більше часу, але збереже кошти?

Владислав Криклій стверджує, що паралельні безкоштовні дороги будуть. Мовляв, з цього приводу можна не турбуватися, адже це світова практика, від якої в Україні не збираються відмовлятися. «Нехай це буде довше і не так зручно, але альтернатива буде», - констатує він.

Міністр пояснює, що WIM являє собою один із фрагментів інтелектуальної системи транспорту. Експерт розповідає, що займався впровадженням камер, які фіксують швидкість автомобілів автоматично, ще не будучи міністром. 2010 року відчувалося певна невпевненість у цій ідеї з огляду на попередні провали, але вже минулого року ця інновація нарешті отримала своє належне поширення та цілком ефективно діє зараз.

«І справа не в штрафах, які наповнюють бюджет, а в тому, що число порушень правил дорожнього руху знизилося в п'ять разів», - зазначає Криклій.

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