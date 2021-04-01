Політолог Михайло Чаплига у програмі «Чаплыга. Без вопросов» розповів про перший досвід пенсій у кайзерівській Німеччині, передає Рoliteka.net

«Солідарну систему ще колись давно придумали у кайзерівській Німеччині. Тоді йшла індустріальна революція. Були капіталісти і були наймані робітники, які масово мігрували і жили у гуртожитках. Цим робочим вічно щось не подобалося, і вони вимагали поліпшення праці. Загалом як завжди: злі капіталісти не давали робочим реалізовувати свої права, а трудящі вічно «вибивали» капіталістів», - зазначив Чаплига.

Політолог продовжив, що тоді придумали геніальну схему, яка називається «пенсії». Причому солідарну пенсійну систему. Система полягає в тому, що працездатне покоління, яке працює, відраховує якийсь відсоток в казну, з якої утримуються ті, хто не можуть вже працювати.

«Тобто, коли працювало старше покоління, воно ростили дітей і вкладали в них. Потім, коли це покоління втрачало трудову здатність ті, в кого вони вкладали, могли підтримувати старше покоління, а також і своїх дітей», - підкреслив Чаплига.

За словами ведучого, робоче покоління, виплачуючи податки, підтримувало систему освіти, яка навчала їхніх дітей. І в цей момент, віддаючи в пенсійний фонд якийсь відсоток, вони забезпечували непрацююче населення. Таким чином, німці вирішили, що це буде гарантувати стабільність державі, тому що вічні бунти та протести руйнували індустріальний потенціал.

«Потрібна була якась стабільність. Вони могли протестувати проти роботодавців, але не знищувати інститути держави. Знаєте, як у нас ходять по суботах штурмувати парламенти, коли там нікого немає, по суті, вони штурмують інститути держави. Не владу тимчасову, а саме постійні інститути держави. Так ось, щоб такого не відбувалося, у кайзерівській Німеччині сказали: якщо ви будете руйнувати інститути держави – ви втратите пенсію», - сказав Чаплига.

На думку ведучого, ця схема була робоча і її почали застосовувати в усьому світі.

Нагадаємо, Politeka публікувала розповідь Чаплиги, що ситуація з ринком землі в Україні нагадує Стародавній Рим.

Раніше Politeka поширювала заяву Чаплиги, що Україну можна представити у вигляді величезного заводу, який колись добре працював – а потім все його цеху взяли і розтягнули.