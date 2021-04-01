Політолог Михайло Чаплига у програмі «Чаплыга. Без вопросов» розповів про перший досвід пенсій у кайзерівській Німеччині, передає Рoliteka.net
«Солідарну систему ще колись давно придумали у кайзерівській Німеччині. Тоді йшла індустріальна революція. Були капіталісти і були наймані робітники, які масово мігрували і жили у гуртожитках. Цим робочим вічно щось не подобалося, і вони вимагали поліпшення праці. Загалом як завжди: злі капіталісти не давали робочим реалізовувати свої права, а трудящі вічно «вибивали» капіталістів», - зазначив Чаплига.
Політолог продовжив, що тоді придумали геніальну схему, яка називається «пенсії». Причому солідарну пенсійну систему. Система полягає в тому, що працездатне покоління, яке працює, відраховує якийсь відсоток в казну, з якої утримуються ті, хто не можуть вже працювати.
«Тобто, коли працювало старше покоління, воно ростили дітей і вкладали в них. Потім, коли це покоління втрачало трудову здатність ті, в кого вони вкладали, могли підтримувати старше покоління, а також і своїх дітей», - підкреслив Чаплига.
За словами ведучого, робоче покоління, виплачуючи податки, підтримувало систему освіти, яка навчала їхніх дітей. І в цей момент, віддаючи в пенсійний фонд якийсь відсоток, вони забезпечували непрацююче населення. Таким чином, німці вирішили, що це буде гарантувати стабільність державі, тому що вічні бунти та протести руйнували індустріальний потенціал.
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«Потрібна була якась стабільність. Вони могли протестувати проти роботодавців, але не знищувати інститути держави. Знаєте, як у нас ходять по суботах штурмувати парламенти, коли там нікого немає, по суті, вони штурмують інститути держави. Не владу тимчасову, а саме постійні інститути держави. Так ось, щоб такого не відбувалося, у кайзерівській Німеччині сказали: якщо ви будете руйнувати інститути держави – ви втратите пенсію», - сказав Чаплига.
На думку ведучого, ця схема була робоча і її почали застосовувати в усьому світі.
Нагадаємо, Politeka публікувала розповідь Чаплиги, що ситуація з ринком землі в Україні нагадує Стародавній Рим.
Раніше Politeka поширювала заяву Чаплиги, що Україну можна представити у вигляді величезного заводу, який колись добре працював – а потім все його цеху взяли і розтягнули.