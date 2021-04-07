Президент Асоціації платників податків України, член Наглядової ради Української Ради Бізнесу Грігол Катамадзе продемонстрував, як повинна працювати модель боротьби з податковими злочинами.

Про це він розповів під час виступу на форумі «Україна 30».

Катамадзе підкреслив, що чинна система реагує на правопорушення, що вже відбулися.

«Це парадигма радянського часу. Ми завжди говоримо про нову модель розкриття економічних злочинів. Нова модель – це для нас нова модель. А в країнах Європи і в Сполучених Штатах вона вже випробувана багато років», - каже президент Асоціації платників податків України.

Він зазначив, що формування процесу досудового розслідування повинно базуватися на основі так званої ILP-моделі.

«Це Intelligence Led Policing – тобто керуватися розвідувальною аналітикою. І я хочу продемонструвати нову модель, як повинна працювати модель боротьби з податковими злочинами», - сказав Катамадзе.

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