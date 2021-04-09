Люди – ключовий елемент управлінського успіху. Так в ефірі програми «Знай наших» Тараса Загороднього заявив Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник і розповів про досвід в управлінні бізнесом, про невдачі, з якими доводиться стикатись підприємцям, і пояснив, чому йому соромно за українських чиновників.

«Я завжди вважав, що ключове - це люди. Коли в тебе є команда, ти можеш піднімати планку надзвичайно високо і я розумію, що коли дієш ти, буде діяти команда, яка поряд з тобою. Я розумію, коли віриш ти, буде вірити команда, яка працює з тобою, ти заряджаєшся сам від них і ти їх заряджаєш», - вважає Олійник.

Він переконаний, що це один із ключових елементів управлінського успіху. Говорячи про невдачі, які трапляються на шляху підприємців, він згадав про недавні збори ФРУ та аналітику, проведену на них.

«Соромно про це говорити, але успіхів більше у підприємців і в бізнесу, а невдач більше там, де державна політика. Це якраз була чергова аварія на залізниці, що було приводом, щоб ми провели аналіз. Ми розуміємо, що це стан колії, на який дуже сильно впливає, який парк використовується перевізником. В 2017 році почали завозити вагони з РФ, які 45 років і більше в експлуатації, вони там списувались і по ціні металолому купувались. Вони завозились в Україну і ставились на рейки», - розповів Олійник.

Він зазначив, що на зборах вони проаналізували, що цією проблемою займалися два президенти, три прем’єр-міністри, три віце-прем’єри, було 18 робочих нарад на рівні перших осіб держави, 28 протокольних доручень та багато інших дій. Проте проблема так і не була вирішена.

«Ці 20 000 вагонів сьогодні ходять по українській залізниці і розбивають нашу колію. Це така невдача, так соромно за країну, яка не розуміє своєї відповідальності, за цих чиновників, які своїх людей ставлять під ризик. Завтра хтось може їхати в інтерсіті і попасти в біду. Як держава може не приймати рішення - я не розумію. Молотом по голові був цей підрахунок та розуміння нашої роботи і бездіяльності уряду», - заявив Олійник.

Раніше Politeka повідомляла, що Олійник розповів, які перспективи має українська продукція на зовнішніх ринках.

Він також заявив, що система публічних закупівель не відкрила Україні ринок ЄС.



