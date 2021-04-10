Співробітники ПриватБанку скористалися особистими даними українців

Як передає Politeka.net, про це у своєму відгуку на порталі "Мінфін" повідомив незадоволений клієнт.

За його словами, співробітники ПриватБанку звідкись дізналися номер телефону його дівчини і після невдалої спроби зв'язатися з ним, подзвонили до дівчини.

"У мене просто немає слів. Годину тому, дзвонить мені Приват на не фінансовий номер телефону, я не встигаю взяти трубку, і ці веселі хлопці, дзвонять моїй дівчині. І починають вимагати мене. Дівчина передзвонює мені, і влаштовує жорсткий скандал з цього приводу, я в шоці, нічого не можу зрозуміти, дзвоню назад в банк, і тут найвеселіше, оператор не може мені пояснити, звідки у них номер людини, з яким я не живу, і тільки як два місяці почав зустрічатися", - розповів чоловік.

Також він зазначив, що це сталося після того, як у нього при оновленні додатка від банку зажадало доступ до телефонної книги.

"На якому взагалі Чортовому праві, банк лізе в моє особисте життя, якщо боргів по кредиту немає, у відділенні банку останній раз був півтора роки тому, щоб оновити інфу. Хто дав банку таке право? У мене просто відпало бажання співпрацювати з даним банком. Закриваю * * * рахунки фоп і особисті і йду в будь-який інший банк, де цінують особистий простір клієнтів", - підсумував чоловік.



Співробітники ПриватБанку пообіцяли розібратися в ситуації, звернувшись до клієнта в особисті повідомлення.