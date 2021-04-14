Сучасний український мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог, юрист Олексій Толкачов у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів про приватну космонавтику в Україні.

«Державі космонавтика не ​​підсильна, оскільки ситуація в науці і в технологіях змінюється значно швидше, ніж встигає на ці зміни реагувати важкий бюрократичний апарат», - каже футуролог.

Він зазначив, що в Україні є сили і структури, які намагаються пролобіювати відкриття космічної галузі для приватних інвестицій.

«Здавалося б, це щось таке абсолютно далеке і космічне... Де ми, де космос? Але, знову-таки, кажу, що є люди, які мислять масштабно. Є кілька приватних компаній, які піднімали питання будівництва в Херсонській області нашого українського космодрому. Там найбільш оптимальне географічне положення для виведення ракети-носія на орбіту. І то, воно далеко не найкраще. Були думки про те, що Україна взагалі не підходить для космічних запусків – необхідно бути ближче до екватора», - сказав Толкачов.

Також він розповів про ще один проєкт українців – це автофажні ракети.

«Українці зараз прийшли до розуміння, що запуск величезних ракет в космос може бути нам і недоступний, і недоцільний. Тому, наприклад, в Україні є проєкти запуску малих автофажних ракет. Це взагалі фантастика!», - заявив футуролог.

За його словами, це ракета з палива, на яку не потрібні капітальні витрати.

«Це буде тверде паливо. Ракета буде летіти, сама себе спалювати і в кінцевому підсумку вона виводить супутник на орбіту, і до цього моменту вона повністю згоряє. Корпус не потрібен, капітальних витрат практично немає... Якщо зробити ракети дешевими і запускати їх масово – те, що будує Ілон Маск, може просто не знадобитися. І це знову-таки доказ того, що Україна може пропонувати дуже класні ідеї. Хотілося б тільки, щоб вони тут реалізувалися», - підсумував Толкачов.

Раніше Politeka повідомляла, що Кущ розповів про втрачений потенціал аерокосмічної галузі України.

Також Politeka повідомляла, що Коростельов зазначив, що феномен Америки в тому, що там дають розвиватися продуктивним силам.



