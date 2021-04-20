Кредити від Міжнародного валютного фонду можна віддавати століттями і це не страшно. Гірше, коли місцеві органи самоврядування беруть гроші у бандитів під заставу майна.
Про це сказав анархіст Михайло Чаплига в ефірі програми “Чаплига відповідає”.
"Все кредити МВФ - це не найстрашніша річ. Треба буде - і сто років будемо гасити, а може бути - двісті. Це така справа", - сказав Михайло Чаплига.
Він зазначив, що коли світська Туреччина на чолі з Мустафою Ататюрком перемогла і всіх повиганяли - то виявилося, що кредити і борги Османської Імперії виплачували до 1970-тих років.
"Борги платять. Коли говорять дефолт - це не означає, що "пішов геть, я тобі нічого не винен". Дефолт - це значить: "я не можу тобі повернути сьогодні, я поверну післязавтра, якщо буде. А якщо не буде - то після післязавтра". Але борг не зникає. Але коли настає дефолт - ми можемо говорити про реструктуризацію, про списання та про відстрочку", - додав Чаплига.
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За його словами, в такому випадку якщо був борг 10 гривень - то він стає 5, і ми його визнаємо в такому розмірі.
"Але ці 5 ми будемо виплачувати так і так. Все це - нічого страшного і небезпечного в цьому немає... Більше я боюся зовсім іншого - я боюся тих боргів, які понароблювали наші місцеві органи самоврядування. Коли вони під заставу метрополітенів, будинків культури тощо, понабирали якихось кредитів у приватних осіб і у бандитів", - зазначив анархіст.
Як повідомляла Politeka, Атаманюк розповів про масштаби державного боргу України та його причини.
Також Politeka повідомляла, що Лазарєв прокоментував ситуацію з траншем МВФ.