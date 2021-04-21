Далеко не перший рік одне з головних питань українського життя полягає в тому, чи дасть нам грошей МВФ. Але не менш важливе й інше питання: чи врятують нас ці гроші?

На нього в ефірі програми «Що далі?» на каналі «Знай 24» відповідає економіст, фінансовий аналітик, радник президента Асоціації українських банків Олексій Кущ.

«Що врятує батька російської демократії? Я б вважав за краще обговорювати, наскільки раціонально зараз отримання грошей МВФ. Співпраця з МВФ перетворилася для України у своєрідний культ карго. А для порятунку української економіки необхідно чітко розуміти, що кредити ще нікого не рятували. Ефективно використані кредити можуть бути лише одним з елементів виходу з кризи», - вважає аналітик.

У той же час, якщо використовувати кредити неефективно, вони можуть, навпаки, посилити кризу. А в Україні за останні п'ять років, на думку Куща, саме так і робилося.

«Кредити не виводили економіку з кризи, а тільки ще глибше заганяли в неї. В цьому випадку ключ до порятунку знаходиться у нас самих. Поки ми не почнемо проводити суверенну економічну політику, спрямовану на захист своїх інтересів, ніякий кредит нам допомогти не зможе», - говорить Олексій Кущ.

Раніше, як повідомляє Politeka, він розповів про простий метод боротьби з контрабандою.

Також Кущ назвав головний критерій успіху цього процесу.