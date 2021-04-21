Економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи потрібні Україні кредити від Міжнародного валютного фонду.

Кущ нагадав, що Україна почала співпрацювати з МВФ в 2008 році.

«Це така маркерна точка. У нас на той момент аграрна сировина в структурі нашого експорту не перевищувала 20%. І трохи менше – теж близько 20% – це був експорт товарів з високим рівнем доданої вартості, тобто це промислова продукція. Так ось починаючи з 2008 року відбувається постійне зростання питомої ваги сільськогосподарської сировини в структурі експорту», - розповів економіст.

За його словами, 2020 рік теж був «маркерним».

«Тобто два маркерних роки – 2008 і 2020. Чому маркерні? Тому що як дві точки криз. Так ось, в 2020 році вперше наш аграрний експорт в загальній структурі нашого експорту перевищив 50%. Тобто фактично вже понад 50% нашої продукції, яку ми продаємо на зовнішніх ринках, це фактично сільськогосподарська сировина. Причому це навіть не продукти переробки. А що стосується експорту нашої промислової продукції з високим рівнем доданої вартості, то він якраз скоротився до 4-5%, тобто в кілька разів. Ми, виходить, отримали подвоєння сільськогосподарських сировинних поставок і в кілька разів скоротили поставки нашої промислової продукції з високим рівнем доданої вартості.

Таким чином, відбулася з одного боку деіндустріалізація економіки, з іншого боку – відбулося посилення її сировинної залежності. Причому сировинної залежності саме в сегменті сільського господарства. І це все відбувалося на тлі так званих реформ МВФ», - сказав Кущ.

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