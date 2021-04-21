Міжнародний валютний фонд зацікавлений в кредитуванні України більше, ніж сама Україна в кредитах, оскільки це вже пацієнт, якого не можуть кинути.

Про це сказав економіст Олексій Кущ в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".

"Зараз Україна і МВФ намагаються знайти якийсь формат співпраці, намагаються знайти можливість для розблокування кредитування. Тому що, як це не парадоксально звучить, для МВФ український пацієнт, назвемо його так - це теж той пацієнт, якого вони вже не можуть кинути. Тому що МВФ вже дуже багато грошей вклав в Україну. Вже дуже багато грошей ми їм винні", - сказав Олексій Кущ.

За його словами, в найближчі роки Україна повинна повернути МВФ близько 5 млрд доларів.

"Крім того, багато поставлено на кін. Тобто, це ж не тільки програма співпраці з МВФ - це і Всесвітній банк, і Європейський банк реконструкції та розвитку. І підв'язані під співробітництво з МВФ програми кредитування з боку ЄС. Тобто, це така системна програма купівля українських еліт, яка реалізовувалася всі останні роки. Природно, МВФ не збирається цю програму згортати. Тобто, він зараз більше зацікавлений в кредитуванні України, ніж Україна зацікавлена ​​брати такі кредити", - додав Кущ.

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