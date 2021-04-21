Міжнародний валютний фонд зацікавлений в кредитуванні України більше, ніж сама Україна в кредитах, оскільки це вже пацієнт, якого не можуть кинути.
Про це сказав економіст Олексій Кущ в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".
"Зараз Україна і МВФ намагаються знайти якийсь формат співпраці, намагаються знайти можливість для розблокування кредитування. Тому що, як це не парадоксально звучить, для МВФ український пацієнт, назвемо його так - це теж той пацієнт, якого вони вже не можуть кинути. Тому що МВФ вже дуже багато грошей вклав в Україну. Вже дуже багато грошей ми їм винні", - сказав Олексій Кущ.
За його словами, в найближчі роки Україна повинна повернути МВФ близько 5 млрд доларів.
"Крім того, багато поставлено на кін. Тобто, це ж не тільки програма співпраці з МВФ - це і Всесвітній банк, і Європейський банк реконструкції та розвитку. І підв'язані під співробітництво з МВФ програми кредитування з боку ЄС. Тобто, це така системна програма купівля українських еліт, яка реалізовувалася всі останні роки. Природно, МВФ не збирається цю програму згортати. Тобто, він зараз більше зацікавлений в кредитуванні України, ніж Україна зацікавлена брати такі кредити", - додав Кущ.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Життя президента обірвалося після перемоги на виборах: перші подробиці трагедії
Старша дочка Сумської показала російського чоловіка, з яким залишилася в Москві: "Типу побачення"
Сніг і морози не відступають, українців попереджають про небезпеку: "Вночі 20 квітня..."
Холодні дощі змінить сонце і тепло, буде вище + 20 градусів: названа переломна дата
Як повідомляла Politeka, Атаманюк розповів про альтернативу МВФ: "Є більш стратегічні партнери...".
Також Politeka повідомляла, що Бізяєв зазначив, що Україна останні 2 роки балансує між суверенним і технічним дефолтом.