Международный валютный фонд заинтересован в кредитовании Украины больше, чем сама Украина в кредитах, поскольку это уже пациент, которого не могут бросить.

Об этом сказал экономист Алексей Кущ в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

“Сейчас Украина и МВФ пытаются найти некий формат сотрудничества, пытаются найти возможность для разблокирования кредитования. Потому что, как это ни парадоксально звучит, для МВФ украинский пациент, назовем его так - это тоже тот пациент, которого они уже не могут бросить. Потому что МВФ уже очень много денег вложил в Украину. Уже очень много денег мы им должны”, - сказал Алексей Кущ.

По его словам, в ближайшие годы Украина должна вернуть МВФ порядка 5 млрд долларов.

“Кроме того, много поставлено на кон. То есть, это же не только программа сотрудничества с МВФ - это и Всемирный банк, и Европейский банк реконструкции и развития. И подвязаны под сотрудничество с МВФ программы кредитования со стороны ЕС. То есть, это такая системная программа покупки украинских элит, которая реализовывалась все последние годы. Естественно, МВФ не собирается эту программу сворачивать. То есть, он сейчас больше заинтересован в кредитовании Украины, чем Украина заинтересована брать такие кредиты”, - добавил Кущ.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал об альтернативе МВФ: “Есть более стратегические партнеры...”.

Также Politeka сообщала, что Бизяев отметил, что Украина последние 2 года балансирует между суверенным и техническим дефолтом.