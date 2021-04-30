Незабаром в Україні очікується прийняття закону про арешт квартир за борги по комуналці. Але українці - народ не дуже терплячий, і навряд чи смиренно винесуть це. Чи може справа дійти до опору, в тому числі до вуличних боїв з колекторами?

На це питання у програмі «Розвилка» відповідає політолог Руслан Бізяєв.

«Так, ситуація вкрай важка. З одного боку, МВФ вимагає, щоб були скорочені витрати бюджету і монетизовані соціальні пільги. Кабмін вже схвалив монетизацію пільг. Наступний крок - це введення відповідальності за те, що у тебе є якісь борги. Відповідати за борги доведеться в тому числі й своїм майном», - каже політолог.

Чи вистачить Верховній Раді розуміння, що на цьому питанні можна серйозно посковзнутися? Бізяєв не береться однозначно відповісти на це. За його словами, там сидять досить непередбачувані люди. В результаті народ може восени 2021 року, або навіть раніше, вийти на Майдан.

«Коли мова заходить про якісь політичні питання, суспільство ділиться: хтось за, хтось проти. Тут можлива велика різноманітність. Але в економічних питаннях політичні опоненти можуть об'єднуватися. А ризик втратити квартиру за комунальні борги об'єднає всіх», - вважає Руслан Бізяєв.

Раніше, як повідомляє Politeka, він розповідав про російську концепції «Великої Євразії», яку Москва реалізує в тому числі й на Донбасі.

Також Бізяєв розкрив подробиці затвердження Адольфом Гітлером концепції війни.



