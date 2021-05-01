Українцям все важче буде отримати субсидію, так як в країні посилили вимоги для їх надання

Відсьогодні починають діяти нові правила призначення субсидій. Про те, хто більше не зможе на них претендувати розповів заступник директора Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації (КМГ) Максим Бученко в ефірі українського телеканалу, пише "Слово і Діло".

Чиновник звернув увагу, що в першу чергу субсидії призначені для соціально незахищених верств населення України, а ті українці, які скуповують валюту на суму від 50 тис.грн або купують автомобіль, не зможуть претендувати на допомогу.

"Субсидій не позбавляють. Мається на увазі, що якщо у громадянина є певна сума коштів, за яку він купує ту ж валюту, то питання, чому вони не йдуть платити за комунальні послуги, а вимагають допомоги від держави? ... Якщо купили автомобіль більше мільйона гривень, а при цьому кажуть, що не можуть заплатити за комунальні послуги – це соціально несправедливо", – зазначив він.

Також Бученко повідомив, що в дохід враховуватимуть заробіток від банківських депозитів, вивчатимуть, хто їздив за кордон, купував валюту або банківські метали.

До всього іншого, чиновник розповів, скількох людей позбавлять субсидії.

"Якщо брати по Києву, то у нас з 100000 громадян, які сьогодні користуються... Будуть 99,9 тисячі громадян, які будуть користуватися. Інші-0,1%, не отримають", – пояснив він.

Нагадавши, українців попередили, кого залишать без допомоги за новими правилами з 1 травня: "субсидію не дадуть".

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