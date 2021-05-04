Пенсії українці отримуватимуть по-новому
Так, з 1 вересня 2021 року в Україні практично всі виплати пенсіонерам нараховуватимуть на банківські картки. Додому гроші будуть доставляти тільки кільком категоріям громадян, передає ТСН.
Таке рішення пов'язане з тим, що "Укрпошта" підняла тарифи на доставку. За останні два роки плату збільшили майже вдвічі. З квітня 2021 року поштовий оператор почав отримувати за доставку пенсій у містах 1,3% від виплат, у селах - 2,65%.
Як і раніше отримувати пенсії вдома і після 1 вересня зможуть:
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- люди з інвалідністю першої групи;
- маломобільні;
- старше 80 років;
- ті, хто замість пенсії отримує соцдопомогу.
Іншим необхідно укласти договір з банком і отримувати пенсії на карту. Для цього до 1 вересня потрібно вибрати банк для отримання пенсії. Якщо пенсіонери цього не зроблять, то за них все вирішить держава.
Щоб вибрати банк для виплати пенсій, потрібно звернутися в банківську установу і оформити рахунок, а далі інформація про рахунок автоматично надходить до органу, який забезпечує виплату.
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