Пенсії українці отримуватимуть по-новому

Так, з 1 вересня 2021 року в Україні практично всі виплати пенсіонерам нараховуватимуть на банківські картки. Додому гроші будуть доставляти тільки кільком категоріям громадян, передає ТСН.

Таке рішення пов'язане з тим, що "Укрпошта" підняла тарифи на доставку. За останні два роки плату збільшили майже вдвічі. З квітня 2021 року поштовий оператор почав отримувати за доставку пенсій у містах 1,3% від виплат, у селах - 2,65%.

Як і раніше отримувати пенсії вдома і після 1 вересня зможуть:

люди з інвалідністю першої групи;

маломобільні;

старше 80 років;

ті, хто замість пенсії отримує соцдопомогу.

Іншим необхідно укласти договір з банком і отримувати пенсії на карту. Для цього до 1 вересня потрібно вибрати банк для отримання пенсії. Якщо пенсіонери цього не зроблять, то за них все вирішить держава.

Щоб вибрати банк для виплати пенсій, потрібно звернутися в банківську установу і оформити рахунок, а далі інформація про рахунок автоматично надходить до органу, який забезпечує виплату.

Пенсійний фонд планує до осені провести конкурс, хто міг би ще доставляти пенсії.

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